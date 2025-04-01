Новый посол Франции прибыл в Москву

В Москву прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Как сообщает министерство иностранных дел РФ, дипломат вручил замглавы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот.

«1 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики в РФ Николя де Ривьера», – говорится в сообщении МИД РФ.

Де Ривьер сменил на должности посла Пьера Леви, который занимал это пост с 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

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