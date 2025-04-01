российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 апреля 2025, 19:38 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Новый посол Франции прибыл в Москву

В Москву прибыл новый посол Франции Николя де Ривьер. Как сообщает министерство иностранных дел РФ, дипломат вручил замглавы МИД России Александру Грушко копии верительных грамот.

«1 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Французской Республики в РФ Николя де Ривьера», – говорится в сообщении МИД РФ.

Де Ривьер сменил на должности посла Пьера Леви, который занимал это пост с 2020 года.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Европа

Германия решила выделить Киеву ещё 11 млрд евро / Россия увеличила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» / Путь к разложению: Евросоюз переживает «дарвиновский момент» / Швейцария возбудила дела против наемников ВСУ / «Агония либеральной демократии»: в МИД России оценили приговор Ле Пен / В Киев съехались руководители парламентов 17 стран Европы / Газовую станцию «Суджа» взорвали при содействии Франции и Британии – МИД России / Парижское разочарование Зеленского: Европа не соглашается направить свои войска на Украину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа,