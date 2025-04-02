Госдума поддержала введение уголовного наказания за несообщение о планируемой диверсии

Нижняя палата российского парламента окончательно утвердила поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, которыми предлагается установить ответственность за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности.

Как следует из документа, УК РФ дополняется нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности (статьи 281, 281-1, 281-2, 281-3 УК РФ).

Сейчас такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности. Статья 205-6 предусматривает санкцию вплоть до года лишения свободы.

Как пояснял соавтор поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятие закона позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба.

Москва, Светлана Антонова

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