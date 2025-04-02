Госдума согласилась ужесточить наказание за посягательства против российской государственности

Государственная дума одобрили в первом чтении три законопроекта, нацеленных на защиту суверенитета России от попыток иностранного вмешательства. Депутаты согласились расширить основания для признания граждан иноагентами и ввести уголовную ответственность за содействие антироссийским организациям.

В частности, вводится норма о признании иноагентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ (например, Международного уголовного суда) или иностранных госорганов, если они направлены против безопасности РФ. Такой же статус предлагается распространить на тех, кто вовлекает граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против государства, распространение сообщений и материалов и участие в их создании.

Вместе с тем, в документах оговаривается возможность допустить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого – лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Предполагается, что эта норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных Силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и тп.

Депутаты также согласились ввести уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых Россия не участвует, в виде лишения свободы сроком до семи лет. За призывы к санкциям против России планируется установить уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Кроме того, более серьезная уголовная ответственность будет грозить тем, кто дискредитирует ВС РФ из корыстных побуждений или по найму. Во всех случаях совершение этих преступлений будет применяться конфискация имущества.

Москва, Светлана Антонова

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