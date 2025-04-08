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Вторник, 8 апреля 2025, 16:50 мск

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Госдума согласилась с новым порядком поступления в вузы выпускников колледжей

Госдума приняла закон, уточняющий порядок поступления в вузы на базе среднего профессионального образования (СПО). Согласно документу, выпускники колледжей смогут попасть в высшее учебное заведение по результатам внутренних экзаменов без необходимости сдавать ЕГЭ при условии, что полученная ими в специальность совпадает с профилем дальнейшего обучения.

Из обновленных норм законодательства следует, что тем, кто после окончания колледжа выберет другое направление обучения, для поступления в вуз придется сдавать ЕГЭ.

Примечательно, что 41 % от всех абитуриентов, поступивших в вузы в прошлом году – выпускники учреждений СПО. При этом каждый четвертый стал студентом университета не по профилю своего диплома колледжа или техникума, что существенно снижает качество образования, обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в КПРФ критиковали новые правила поставлений школьников в коллежи и ограничения при приеме в вузы.

Москва, Светлана Антонова

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