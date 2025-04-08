Вплоть до конфискации: приняты законы о ужесточении контроля за иноагентами

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла законы, повышающие контроль за иноагентами и ужесточающие наказание за противоправные действия против безопасности РФ.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, теперь признавать иноагентами также будут лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности РФ и вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред России.

Вместе с тем иноагентам будет запрещено осуществлять просветительскую и образовательную деятельность и получать муниципальную поддержку.

При этом станет возможным судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и тех, кто бежал из страны, в случае совершения ими противоправных действий против России из-за рубежа по 20 уголовным статьям.

Одновременно вводится уголовная ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет за оказание из корыстных побуждений или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также дискредитацию Вооружённых Сил РФ. Имущество, полученное в результате таких преступлений, подлежит конфискации.

«Принятые решения предусматривают меры, направленные на противодействие иностранному вмешательству во внутренние дела России, а также пресечение преступлений против её суверенитета», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube