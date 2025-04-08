Госдума приняла закон о защите россиян в Интернете от «благотворительных организаций»

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, направленный на защиту россиян от мошенников, которые действуют в Интернете под видом благотворительных организаций.

Документ предлагает возможность идентификации и аутентификации персональных страниц некоммерческих организаций в социальных сетях через Госуслуги, уточнили в пресс-службе Госдумы.

Как отмечал ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, некоторые социальные сети, мессенджеры предлагают опцию по верификации персональных страниц и сообществ, однако единого подхода и требований не установлено, что не гарантирует подлинности профилей и контента.

Москва, Анастасия Смирнова

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