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Среда, 9 апреля 2025, 17:37 мск

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В ЕС утвердили ответные пошлины на американские товары

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз утвердил контрмеры в ответ на введение США пошлин в размере 25% на импорт алюминия и стали. ОБ этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

«Пошлины начнут взиматься с 15 апреля. Эти контрмеры могут быть приостановлены в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный согласованный результат», – пояснили в Брюсселе.

В то же время члены ЕС считают «пошлины США неоправданными и разрушительными, наносящими экономический ущерб обеим сторонам, а также мировой экономике». При этом подчеркивается, что европейские контрмеры могут быть приостановлены в любое время, «если США согласятся на справедливый и сбалансированный согласованный результат».

Судя по информации западных СМИ, новые меры ЕС против США могут затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму до 22 млрд евро.

Москва, Анастасия Смирнова

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