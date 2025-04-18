В России разрешат лицам без гражданства служить в армии

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект, который разрешает лицам без гражданства заключать контракты на службу в российской армии.

В пояснительной записке к документу говорится, что «статьей 8 законопроекта предусматривается особый порядок вступления в законную силу со дня официального опубликования федерального закона в безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации».

Москва, Елена Володина

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