В России разрешат лицам без гражданства служить в армии

Правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента законопроект, который разрешает лицам без гражданства заключать контракты на службу в российской армии.
В пояснительной записке к документу говорится, что «статьей 8 законопроекта предусматривается особый порядок вступления в законную силу со дня официального опубликования федерального закона в безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации».
Москва, Елена Володина
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