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Вторник, 22 апреля 2025, 20:31 мск

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Помощник Путина рассказал о переговорах с США по Украине

Фото: FreePik

Москва и Вашингтон обсуждают достаточно серьезно тему украинского урегулирования, но о конкретных результатах говорить преждевременно. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и, я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе», – сказал Ушаков, добавив, что пока рано делать выводы о результатах.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что на текущей неделе ожидается визит в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.

Москва, Елена Володина

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