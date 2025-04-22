Помощник Путина рассказал о переговорах с США по Украине

Москва и Вашингтон обсуждают достаточно серьезно тему украинского урегулирования, но о конкретных результатах говорить преждевременно. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы обсуждаем Украину достаточно серьезно, обстоятельно, и, я думаю, что диалог продолжится и на этой неделе», – сказал Ушаков, добавив, что пока рано делать выводы о результатах.
Ранее помощник президента РФ сообщил, что на текущей неделе ожидается визит в Москву спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа.
Москва, Елена Володина
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