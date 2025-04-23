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Среда, 23 апреля 2025, 20:58 мск

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Кремль назвал одно из принципиальных условий для мира на Украине

Для достижения мира на Украине требуется вывод киевских вооруженных формирований из Донбасса и Новороссии, официально входящих в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос, закончится ли конфликт при выполнении данного условия.

Песков обратил внимание, что эти регионы записаны в Конституции РФ как ее неотъемлемые части, хотя некоторые территории все еще оккупированы киевским режимом. «По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Комментируя перспективы мирного урегулирования, спикер Кремля отметил, что Москва и Вашингтон пытаются добиться этого, но точные даты не определены. «[Президент США Дональд] Трамп никогда не называл никаких дат. И мы не думаем, что установление крайнего срока будет уместным. Потому что [президент России Владимир] Путин поддерживает прекращение огня», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможной встрече Путина с американским президентом, представитель Кремля пояснил, что оба лидера «хотят добиться результатов».

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что переговоры о восстановлении российско-американских отношений и об урегулировании на Украине – это «два совершенно разных вопроса». «Но урегулирование конфликта с Украиной без восстановления нормальных отношений между Вашингтоном и Москвой невозможно», – констатировал Песков.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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