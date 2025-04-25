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Пятница, 25 апреля 2025, 17:17 мск

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Набиуллина в мае ждет инфляционный перелом в России

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Архив. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Замедление инфляции в России ожидается в мае. Такой прогноз озвучила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня на брифинге по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых.

По ее оценке, инфляционный пик был пройдет в четвертом квартале прошлого года: текущие темпы роста цен с учетом сезонности снизились практически в два раза в первом квартале по сравнению с четвертым.

«Годовая инфляция... на наш взгляд, перелом и переход к снижению будет происходить в мае, потому что это будет зависеть от того, с каким месяцем предыдущего года мы сравниваем», – сказала Набиуллина.

Вместе с тем глава ЦБ уточнила, что «некоторое повышение инфляции возможно в июле», что будет связано с таким «постоянным фактором», как индексация тарифов ЖКХ.

Стоит отметить, что в обновленном среднесрочном макропрогнозе Центробанк сохранил ожидания по инфляции: по итогам текущего года она снизится до 7-8%, а в 2026-м вернется к 4% и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Годовая инфляция, по оценке регулятора на 21 апреля, составила 10,3%. В целом инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка сохраняются на повышенном уровне, что препятствует более быстрому замедлению инфляции, отметили в ЦБ.

Москва, Елена Володина

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