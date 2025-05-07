США и Россия не снижают темп переговоров – Кремль

Москва и Вашингтон продолжают переговоры, не снижая их темпы. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Продолжаются [переговоры]… Нельзя [сказать, что снизился темп переговоров]», – уточнил представитель Кремля (цитата по ТАСС), отвечая на соответствующие вопросы.

Россия и Вашингтон обсуждают вопросы восстановления двусторонних отношений и варианты решения кризиса на Украине. Стороны также активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств и перспективы возобновления прямых рейсов между странами.

Москва, Елена Володина

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