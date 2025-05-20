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Вторник, 20 мая 2025, 14:36 мск

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Госдума окончательно приняла закон о госрегулировании платного образования в вузах

Нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон о регулировании объемов платного обучения в высших учебных заведениях, который был разработан в рамках исполнения поручения главы государства.

Согласно принятому документу, с 1 сентября 2025 года правительство РФ будет наделено полномочиями по утверждению перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение на платной основе. Соответствующие нормативные правовые акты должны будут вступить в силу не позднее 1 декабря 2025 года.

Кроме того, кабинет министров будет определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования, а также перечень профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России, для обучения по которым такая государственная поддержка оказывается.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заверял, что этот законопроект призван решить проблему повышения качества образования. «Здесь нет речи о сокращении студентов, преподавательского состава», – подчеркивал глава нижней палаты парламента.

Москва, Елена Володина

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