Спикер Госдумы высказался за регулирование объемов платного образования в вузах с сентября 2025 года

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о регулировании объемов платного обучения в вузах. Документ предполагает, что такие полномочия перейдут министерству науки и высшего образования РФ.

Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, этот законопроект призван решить проблему повышения качества образования. «Здесь нет речи о сокращении студентов, преподавательского состава. Главная цель этого закона – повысить качество образования, независимо от того государственный это вуз, частный, платное отделение. В этой связи хотелось бы, чтобы министерство осознавало свою ответственность», – отметил он.

Спикер Госдумы также выразил убеждение, что, если качество образования будет обеспечено, в стране не будет «поточно-штамповочной системы», когда дистанционно и принимая всех, только кто хочет получить диплом, вузы выпускают псевдоспециалистов.

В то же время Володин высказался за скорейшее принятие проекта закона. «Коллеги, у нас есть возможность, чтобы эти нормы заработали уже до 1 сентября», – подчеркнул глава Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, предлагаемые меры надо «принять как можно быстрее, и переходный период взять и определить не с 1 сентября 2026 года, а с 1 сентября 2025 года, чтобы министерство уже в этом году все эти вопросы рассмотрело».

В действующей редакции законопроекта предусматривается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Изменения не затронут вступительную кампанию 2025 года.

Авторами документа выступили главы обеих палат парламента, а также депутаты и сенаторы. Законопроект подготовлен по поручению президента РФ и предполагает наделить правительство полномочиями регулировать вопросы объема платного приема. Сейчас этим вузы занимаются самостоятельно.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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