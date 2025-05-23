Массированная атака дронов: сбито свыше тысячи украинских БПЛА более чем за двое суток

С начала массированной атаки украинских беспилотников над регионами России сбиты более тысячи дронов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В ходе отражения массированного налета беспилотников противника (с 20 часов 20 мая до 8 часов 23 мая) уничтожено 1177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе вне зоны проведения специальной военной операции средствами ПВО сбиты 788 БпЛА», – уточнили в ведомстве.

Москва, Елена Володина

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