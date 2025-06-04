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Бастрыкин: при терактах в Брянской и Курской области была использована взрывчатка иностранного производства

Три теракта на железной дороге в Брянской и Курской областях были организованы украинскими спецслужбами. Как сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин, использовалась взрывчатка иностранного производства, а при подрыве – украинский блок управления.

«Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 кг тротилового эквивалента. Что очень важно – было установлено, что при подрыве использовался блок управления украинского производства», – сказал Бастрыкин.

«Таким образом, собранные следствием доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были вне всякого сомнения организованы спецслужбами Украины», – подчеркнул глава СК.

По его словам, следователи установили места закладки трех взрывных устройств в Брянской области, где произошел подрыв моста. Во время второго теракта в Брянской области, который произошел на перегоне Унеча и Жеча 1 июня, произошло срабатывание пяти СВУ, установленных под железнодорожное полотно. По словам главы СК, на месте происшествия обнаружено еще два несработавших взрывных устройства.

По оценке ведомства, общий размер причиненного в результате терактов ущерба составляет более 1 млрд рублей.

Напомним, в результате терактов семь человек погибли и более 100 получили ранения.

Москва, Елена Володина

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