В Москве подорожал бензин

Средняя цена бензина за неделю со 2 по 9 июня выросла на 1 копейку за литр, а дизельное топливо – на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации.

В частности, литр марки Аи-92 теперь стоит 57,59 рубля, Аи-95 – 63,78 рубля. Бензин Аи-100 подорожал до 86,83 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла в среднем на 7 копеек – до 70,66 рубля за литр. Рост цены был обеспечен сетями заправок «Роснефти» и «Татнефти», уточняет «Прайм».

Стоит отметить, что министерство энергетики РФ сохраняет цель роста розничных цен на топливо в пределах инфляции, несмотря на дополнительное повышение ставок акциза.

Москва, Елена Володина

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