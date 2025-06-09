Мединский: Мирный договор с Киевом мог быть подписан 28 февраля 2022 года

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Киевом в Стамбуле, раскрыл подробности мирного урегулирования на Украине.

«Если бы Украина хотела, если бы она была готова, если бы она принимала за себя решения, то мы могли подписать мирный договор 28 февраля 2022 года», – сказал Мединский в интервью RT.

Помощник президента РФ также уточнил, что условия соглашения тогда были мягче, чем сейчас, и включали в себя, в частности, отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории, признание результатов референдума в Крыму.

«Нам сказали: наши иностранные партнеры против заключения договора. Который мы уже согласовали… Наши иностранные партнеры не поддерживают заключение договора. И не будут нам в этом случае гарантировать помощь и безопасность, если мы заключим. Поэтому мы будем воевать с вами до тех пор, пока вы нас не победите или мы вас не победим», – пояснил Мединский, говоря о позиции Киева в тот период.

Москва, Елена Володина

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