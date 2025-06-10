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В России принят в первом чтении законопроект о защите традиционных религиозных символов от ретуши

Госдума приняли в первом чтении законопроект о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий на изображениях с культовыми объектами.

Согласно документу, не допускается использование изображений и иных форм воспроизведения культовых зданий и иных объектов без имеющейся у них религиозной символики.

«Инициатива стала закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и «затирании» религиозных символов традиционных вероисповеданий», – отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее подобные скандалы возникали неоднократно. В одном из случаев Банку России пришлось даже остановить выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей, на которой первоначально был изображен православный храм без креста.

Москва, Елена Володина

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Метки / Госдума

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