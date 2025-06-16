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Понедельник, 16 июня 2025, 18:39 мск

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Центробанк РФ сообщил о восстановлении международных резервов до рекордного уровня

Объем международных резервов России за неделю вырос на $8,6 млрд до $687,3 млрд. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 июня 2025 года составили 687,3 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 8,6 миллиарда долларов США, или на 1,3%, главным образом из-за положительной переоценки», – уточнил регулятор.

Таким образом международные резервы восстановились до рекордного уровня $687,3, который был зафиксирован 9 мая.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине западные страны «заморозили» порядка $300 млрд российских активов, в том числе из резервов. ЦБ продолжает их учитывать в своей статистике.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / ЦБ РФ

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