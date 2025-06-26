Западная поддержка террористического режима Киева представляет глобальную угрозу – Совбез РФ

Активная поддержка Западом террористического режима Киева представляет особую угрозу глобального масштаба. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

«Особую угрозу глобального характера представляет продолжающаяся активная поддержка развязанного киевским режимом государственного террора. В результате их необоснованных амбиций и политической безответственности сегодня как никогда мир приблизился к опасной черте, реальной угрозе самому существованию человечества», – подчеркнул Коков.

По его оценке, государственный терроризм киевского режима «гораздо опаснее и бесчеловечнее любых террористических деяний отдельных радикальных групп и организаций».

«Действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования уже более 10 лет осуществляют гонения в отношении русскоязычного населения страны и геноцид жителей Донбасса. После начала специальной военной операции их террористическая активность распространилась и на приграничные регионы России», – констатировал он.

Замглавы Совбеза РФ обратил внимание, что на Западе о законах «мало кто вспоминает, когда речь идет об их интересах и прибыли». «К примеру, законодательством США и других западных стран предусмотрено суровое наказание за финансирование террористической деятельности, а против стран, объявленных спонсорами терроризма, вводятся жесткие санкции», – констатировал Коков.

По его словам, достаточно взглянуть на данный список, в который в настоящее время включены Сирия, Куба, Иран и КНДР, чтобы понять, насколько политизированы такие решения. «Одновременно самим Западом активно финансируются террористические группировки в регионах своих стратегических устремлений», – подчеркнул Коков.

Москва, Анастасия Смирнова

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