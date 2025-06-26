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Четверг, 26 июня 2025, 19:37 мск

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Стамбул останется площадкой для прямых переговоров с Киевом – МИД России

Мария Захарова, скрин видео МИД РФ

Стамбул остается площадкой проведения прямых переговоров Москвы и Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, сроки нового раунда будут названы позже.

«Мы исходим из того, что площадкой остается Стамбул. Благодарны Турции за гостеприимство, за неизменное содействие проведению переговорного процесса», – сказала она.

«Что касается сроков следующего раунда прямых российско-украинских переговоров, то они определяются главами делегаций, помощником президента нашей страны Владимиром Ростиславовичем Мединским и с украинской стороны – [Рустемом] Умеровым, так что ждем от них информации», – уточнила официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

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