Генерал-майор Шестеров лишен звания за махинации в парке «Патриот»

Одинцовский гарнизонный суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиру Шестерову по уголовному делу о махинациях при строительстве парка «Патриот». Экс-чиновник лишен генеральского звания, ему назначено 6 лет колонии и штраф.

«Признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок наказания в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей», – зачитал текст приговора судья Алексей Коростелев, слова которого цитирует ТАСС.

Вместе с тем суд взыскал более 24 млн рублей с Шестерова за хищения и лишил звания генерал-майора. Ему также запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение двух лет после освобождения.

Москва, Анастасия Смирнова

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