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Пятница, 18 июля 2025, 18:56 мск

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Еще один украинский беспилотник сбит на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны вновь уничтожили украинской беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков БпЛА работают специалисты экстренных служб.

В течение сегодняшнего дня Собянин сообщал о ликвидации в общей сложности восьми вражеских беспилотников. По данным Минобороны России, за ночь в Московском регионе было сбито 10 БпЛА, в период с 12:05 до 13:55 мск еще три аппарата.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Украина

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