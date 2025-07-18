Собянин сообщил о четырех сбитых бесплотниках, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. ОБ этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил градоначальник в своем телеграм-канале, но не уточнил подробности случившегося.

Ранее Собянин сообщил, что около 17:00 мск на подлете к Москве был сбит один украинский БпЛА.

По данным Минобороны России, за ночь в Московском регионе было сбито 10 украинских беспилотников, в период с 12:05 до 13:55 мск – еще три аппарата.

Москва, Анастасия Смирнова

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