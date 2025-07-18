российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 июля 2025, 18:56 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собянин сообщил о четырех сбитых бесплотниках, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву. ОБ этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил градоначальник в своем телеграм-канале, но не уточнил подробности случившегося.

Ранее Собянин сообщил, что около 17:00 мск на подлете к Москве был сбит один украинский БпЛА.

По данным Минобороны России, за ночь в Московском регионе было сбито 10 украинских беспилотников, в период с 12:05 до 13:55 мск – еще три аппарата.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Еще один украинский беспилотник сбит на подлете к Москве / Почти за два часа над Россией уничтожили 14 беспилотников ВСУ / Зеленский анонсировал военную «мегасделку» с Трампом / Над Россией сбили еще 13 беспилотников ВСУ / «Решительно и зеркально»: Москва пригрозила ударами по военным объектам стран, помогающих Киеву / За два часа над Россией сбили 16 беспилотников, есть пострадавший / Глава МИД Украины заявил о готовности к мирным переговорам с Россией / Венгрия потребовала ввести санкции против Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,