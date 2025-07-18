Россия разорвала соглашение с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Россия разорвала соглашение с правительством Германии о военно-техническом сотрудничестве. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, МИД России поручено уведомить германскую сторону о принятом решении.

Соглашение было подписано в 1996 году. Москва и Берлин тогда договорились, что будут содействовать военно-техническому сотрудничеству между российскими и германскими предприятиями, организациями и ведомствами.

Москва, Анастасия Смирнова

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