Международные резервы России установили новый исторический рекорд

Объем международных резервов России увеличился до максимальной в современной истории суммы – $712,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Новый рекорд установлен за неделю с 12 по 19 сентября. В этот период объем резервов увеличился на $7,5 млрд.
Регулятор в своем комментарии пояснил, что увеличение объемов международных резервов произошло – «в основном из-за положительной переоценки».
Москва, Анастасия Смирнова
