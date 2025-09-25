российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 сентября 2025, 16:50 мск

Международные резервы России установили новый исторический рекорд

Объем международных резервов России увеличился до максимальной в современной истории суммы – $712,6 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Новый рекорд установлен за неделю с 12 по 19 сентября. В этот период объем резервов увеличился на $7,5 млрд.

Регулятор в своем комментарии пояснил, что увеличение объемов международных резервов произошло – «в основном из-за положительной переоценки».

Москва, Анастасия Смирнова

