В Минэкономразвития РФ назвали снижение ключевой ставки «символическим»

Решение Центробанка о снижении ключевой ставки на 0,5% до 16,5% годовых является скорее «символическим», у регулятора есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в комментарии Министерства экономического развития РФ.

«Данные Росстата показывают, что текущая динамика инфляции укладывается в прогнозную траекторию. Это создает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий», – пояснил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Лев Денисов (цитата по «Интерфаксу»).

В то же время, по его оценке, «снижение ставки на 0,5 процентных пункта выглядит скорее символическим шагом – особенно с учетом обновленного ЦБ прогноза на 2026 год по ключевой ставке, которая по факту стала выше».

Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год – 19,2% вместо 18,8-19,6%. Прогноз по ставке на 2026 год повышен до 13-15% с 12-13%.

Москва, Анастасия Смирнова

