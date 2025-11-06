Татьяна Ким и Владислав Бакальчук заключили мировое соглашение о разделе имущества

Московский городской суд завершил рассмотрение спора о разделе имущества основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким и ее бывшего супруга Владислава Бакальчука. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в связи с утверждением мирового соглашения производство по делу прекращено.

«Бакальчук В.С. и Ким Т.В. достигли соглашения о разделе имущества, которое было утверждено апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 6 ноября 2025 года», – говорится в сообщении.

Татьяна Ким подтвердила, что «сегодня, наконец, поставлена точка в процессе раздела после развода».

«Мы достигли мирового соглашения с моим бывшим супругом на условиях, устраивающих обе стороны. Рада, что смогли пойти друг другу навстречу», – отметила предпринимательница в своем телеграм-канале.

В 2024 году в публичное пространство вылился скандал с объединением Wildberries с компанией Russ Outdoor. Эту сделку Владислав Бакальчук расценил как рейдерский захват маркетплейса, его позицию поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров, однако Татьяна Ким опровергла эти высказывания.

Напомним, компания Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называли депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева, была в центре скандала при рассмотрении в парламенте законопроекта о наружной рекламе. В Госдуме тогда разгорелся громкий скандал. Парламентарии называли такие проекты «позором» Госдумы.

Бизнес-конфликт Бакальчуков перерос в бракоразводный процесс. Предпринимательница направила иск о разводе с мужем. В начале февраля 2025 года основательница Wildberries сообщила о состоявшемся судебном решении о расторжении брака.

Москва, Анастасия Смирнова

