Мосгорсуд выселил певицу Долину из «спорной» квартиры в московских Хамовниках

Московский городской суд принял решение прекратить право пользования известной певицы Ларисы Долиной на квартиру в московском районе Хамовники, ставшую предметом громкого судебного разбирательства с покупателем жилья Полиной Лурье. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения», – говорится в сообщении.

Напомним, Лариса Долина летом 2024 года продала свою 236-метровую квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей и позже объявила, что совершила сделку под влиянием телефонных мошенников, отдав им деньги. Певица оспорила сделку по продаже квартиры. В марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав право собственности на спорную недвижимость за артисткой. В удовлетворении встречных требований Лурье о выселении суд отказал.

27 ноября второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за Долиной. В итоге добросовестная покупательница жилья осталась и без квартиры, и без денег. Покупательница подала жалобу в Верховный суд России, который отказал Долиной в оспаривании сделки, а право собственности на квартиру оставил за покупателем Полиной Лурье до нового рассмотрения дела.

В последнее время случаи, когда суды встают на сторону жертв мошенников, лишая жилья добросовестных покупателей, приобретают массовый характер.

Москва, Анастасия Смирнова

