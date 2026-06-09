Силы ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны обезвредили на подлете к Москве еще несколько беспилотных летательных аппаратов, которые были запущены со стороны вооруженных формирований киевского режима. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».
Таким образом с начала суток 9 июня были сбиты в общей сложности более 20 украинских беспилотников, направленных на российскую столицу.
На период вражеских воздушных атак в столичных аэропортах вводились усиленные меры безопасности. В настоящее время ограничения на полеты сохраняются в аэропортах Жуковский и Домодедово.
Москва, Анастасия Смирнова
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