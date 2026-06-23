Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Москва, Июнь 22 (Новый День, Анастасия Смирнова) –На фоне массированных атак вооруженных формирований киевского режима на гражданские и энергетические объекты в российских регионах вводятся ограничения на продажу автомобильного топлива. Речь идет не только о юге и центре страны, а также Поволжье, по которые в основном подвергаются ударам ВСУ, но и о Урале и Сибири.

Так, на Крымском полуострове реализация топлива населению полностью приостановлена. Ограничения на продажу бензина вводятся в Омской и Новосибирской областях.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Варианты ответов:

Да, в моем регионе ввели лимит

Нет, заправляюсь без проблем

Бензин есть, но выросли цены

У меня нет машины

Ваш вариант

Опрос предполагает выбор одного варианта ответа и возможность высказать собственное мнение. Проголосовать можно здесь >>>

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