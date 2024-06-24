«Медведь» встал на ноги: Запад не простит это Путину Известный американский журналист дал интервью РИА «Новый День» перед поездкой в Донбасс

Современная международная обстановка «опаснее, чем кубинский ракетный кризис». Джо Байден – «не президент Кеннеди, который был готов вести переговоры с Хрущевым и найти решение в течение 13 дней». Президент США и его администрация «не заинтересованы в переговорах, в поиске мирного решения», и «мы движемся к третьей мировой». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный американский журналист, общественно-политический деятель, юрист в области прав человека и трудовых прав Дэниел «Дэн» Ковалик, который прибыл в Москву, чтобы отправиться в Донбасс в составе международной делегации – об увиденном журналист намерен рассказать в ООН и на антинатовских акциях.

Как отметил Ковалик, президент России Владимир Путин «поставил на ноги Медведя, которого хотели расчленить на множество частей». И «это больше всего возмущает Запад», поскольку операция «Барбаросса 2.0» «до сих пор является их целью».

Видеоинтервью на английском языке

«Новый День»: Расскажите о цели поездки: что вы думаете о причинах конфликта как юрист по правам человека?

Дэн Ковалик: Мы едем на Донбасс, чтобы увидеть своими глазами ситуацию и потом рассказать о реальном положении дел – о том, что эта война началась не в 2022-м, а в 2014 году. И что народ Донбасса борется за свое освобождение с 2014 года – перед лицом репрессий со стороны правительства в Киеве.

Это уже третья моя поездка в Донецк. Ее цель – также в том, чтобы здесь, в России, заявить: Россия не является нашим врагом, мы хотим мира с Россией, чтобы остановить это движение к Третьей мировой войне, которое нас всех очень беспокоит.

Кроме того, важно показать всю работу по восстановлению Донбасса, которую проделала Россия.

«Новый День»: Какие изменения вы заметили во время своих поездок в Донбасс?

Дэн Ковалик: При киевском правительстве Донбасс был сильно запущен. Люди здесь считались гражданами второго сорта, так как русскоязычные, с пророссийскими, просоветскими настроениями. И правительство в Киеве игнорировало эти районы.

Сейчас русские строят дороги, больницы… Они действительно многое делают для этих людей.

И необходимо, чтобы люди на Западе увидели: это не война против народа Украины, Путин много раз давал это понять. Это не геноцидная война, как утверждает Запад, как война в Газе. Это война, прежде всего, – для защиты жителей новых регионов от репрессий со стороны киевского правительства. Но это также и защита России, потому что, вы знаете, было опасение, что Украина захватит Донбасс в 2022 году. И они не остановились бы на этом...

Недавно я выступал в Совете Безопасности ООН по поводу конфликта на Украине. Открывавшая заседание заявила о большом количестве погибших мирных жителей с начала военной операции. Однако она не упомянула о тысячах убитых еще до начала СВО на Донбассе. Их история была полностью проигнорирована и похоронена.

Мы, как святой Оскар Ромеро из Сальвадора, должны быть «голосом безгласных» -голосом тех людей на Донбассе. И это то, что мы надеемся сделать.

«Новый День»: Каковы цели Соединенных Штатов на Украине?

Дэн Ковалик: Украина – всего лишь прокси. США плевать на Украину, на украинский народ. Главная цель Соединенных Штатов на Украине – Россия. Все, что их волнует, – это борьба с Россией до последнего украинца.

Это цель США и коллективного Запада еще со времен Наполеона: в начале XIX века она заключалась в том, чтобы уничтожить Россию. Затем, конечно, после 1917 года, – это разгром Советского Союза.

Когда Советский Союз распался в 1991 году, народ России полагал, что Россию примут на Запад, она станет частью Европы. Но это никогда не было нужно Западу.

Целью Запада было разделаться с Россией. В 1990-е годы им это неплохо удалось. Они уничтожили Россию экономически: миллионы людей умерли преждевременно из-за капитализма-стервятника, из-за экономической неустроенности, которые элиты Запада обрушили на Россию через свою марионетку-пьяницу Бориса Ельцина.

И что их сегодня больше всего возмущает в Путине, так это то, что он, по словам советолога Стивена Ф. Коэна, поставил «Медведя» на ноги. А они хотели расчленить его на множество частей. И это до сих пор является целью Запада. Люди в Донецке говорили мне, что это операция «Барбаросса 2.0».

«Новый День»: Пусть так же бесславно она и закончится…

Дэн Ковалик: Да, Донецк до 1964 года, до десталинизации в Советском Союзе, назывался Сталино. И у людей здесь есть такой лозунг: сначала Сталинград, теперь Сталино – то есть нацистов остановили в Сталинграде, а теперь – в Донецке (Сталино). Да, жители видят, что это война коллективного Запада против России.

Мы – американцы, но мы не видим в России врага. Мы видим друга. И это давний друг Соединенных Штатов. Вы знаете, в районе Арбата во время своей прошлогодней поездки я увидел статуи: Авраама Линкольна с Александром II. Русский царь поддержал солдат Союза против Юга. Потому что Россия уже избавилась от крепостного права – раньше, чем мы избавились от рабства. И Россия поддерживала США и в Революционной войне против Британии.

Другая скульптура, которую я видел, – знаменитая встреча солдат Советского Союза и Америки, пожимающих друг другу руки на Эльбе.

Эти две статуи стоят рядом друг с другом. Так что, конечно, Советский Союз и США были союзниками во Второй мировой войне.

Дело в том, что исторически Америка и Россия были друзьями – до 1948 года. США, правда, были против Советского Союза в 1918 году. Но потом мы снова стали друзьями во время Второй мировой войны. Затем США заняли очень агрессивную позицию по отношению к Советскому Союзу.

И мы хотим сказать – так быть не должно. Мы исторически дружили и должны дружить дальше. И многие американцы так считают. И именно с таким посланием мы приехали в Россию.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя с книгой американского журналиста. Фото из архива Дэниела «Дэна» Ковалика

«Новый День»: Прошедший недавно швейцарский саммит – действительно ли это шаг к миру или к формированию антироссийского блока?

Дэн Ковалик: Конечно, нет, целью конференции не был мир. Она была направлена на то, чтобы собрать, организовать силы против России. Я, кстати, не уверен, что этого она достигла.

Какие могут быть мирные решения, если одна из главных заинтересованных сторон не сидит за столом?!

Я думаю, что это была попытка США, которые формируют все эти мероприятия, организовать Европу против России. Но я не думаю, что им это удастся. Венгрия не пойдет на это. Словакия не пойдет на это. И я думаю, что все больше и больше стран не поддержат эту программу.

«Новый День»: Какую роль доллар играет в нынешней ситуации?

Дэн Ковалик: Меня беспокоит то, что США пытаются использовать доллар для запугивания других страны, свержения правительств. Вот почему миру необходимо отказаться от доллара.

Да, это будет иметь тяжелые последствия для американских граждан, включая меня и мою семью. Но это единственный способ подорвать способность США доминировать в мире.

«Новый День»: Как вы считаете, существует ли угроза третьей мировой войны и применения ядерного оружия?

Дэн Ковалик: Да, и я говорил об этом в Совете Безопасности. Моя главная мысль – мы движемся к Третьей мировой ядерной войне. Реальная угроза… Вот Джо Байден скажет, что Украина может использовать западное оружие для атаки целей, расположенных в глубине России, что Украина может атаковать радарные системы, предназначенные для обнаружения межконтинентальных баллистических ракет, летящих из США…

«Новый День»: СМИ пишут, что втайне такое разрешение есть, географию ударов расширяют…

Дэн Ковалик: Мы, члены делегации, считаем, что Америка должна говорить с Россией, Байден должен поговорить с Путиным и найти мирное решение этого конфликта, пока не стало слишком поздно. И у нас есть шанс избежать Третьей мировой войны. Надеюсь, мы еще не достигли точки невозврата…

Но нам нужно руководство, готовое сесть за стол переговоров с русскими и разумно решить проблемы безопасности. Я верю, что Россия готова к таким обсуждениям. Но и Запад должен быть готов к этому. И поэтому люди на Западе, например, жители Соединенных Штатов, должны потребовать от своего правительства сделать это – чтобы правительство отвело нас от грани Третьей мировой войны.

«Новый День»: В 90-е годы Россия верила в дружбу с Америкой…

Дэн Ковалик: США сами выбрали Россию в качестве своего врага. Но это не неизбежно. Я думаю, что русские все еще хотят мира. Я вам скажу: когда мы, например, идем по улицам Москвы, люди понимают, что мы американцы, и они проявляют к нам столько любви!..

Русские любят американцев! Русские не ненавидят Америку. Они хотят дружить с Америкой. Я знаю, что это правда! И это то, на что нам нужно опираться.

Так что Россия – не обязательный враг. Это выбранный враг. Это враг по собственному выбору США.

И, кстати, все войны, которые Запад вел со времен Второй мировой войны, были войнами по выбору. Они вели их потому, что хотели, а не потому, что были вынуждены.

И это время в истории должно закончиться. Такие войны по выбору должны закончиться.

«Новый День»: Не опасно ли для вас говорить правду, давать подобные интервью?

Дэн Ковалик: Опасно? Я не знаю, опасно ли это... Думаю, это может привести к определенным репрессиям, в частности, к потере работы. Недавно я потерял работу как профессор. Я знаю, отчасти это произошло из-за моих взглядов относительно России.

Может быть, в какой-то момент нас начнут преследовать юридически, вполне может случиться.

Так что риски есть. Но какова альтернатива? Действовать нужно в соответствии со своей совестью, со своими убеждениями. Иначе что стоит жизнь? В моем понимании в противном случае она ничего не стоит.

Я обращаюсь мыслями к своим предшественникам из США, таким людям, как Джон Рид, который похоронен в Кремле, или Поль Робсон, который дружил с Советским Союзом.

Существует плеяда американцев, призывавших к дружбе с Россией. И я горжусь тем, что являюсь одним из этих людей. Я очень счастлив быть среди них. Какими бы ни были последствия…

Москва, Ольга Ветрова

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