Европейская комиссия обвинила Facebook в махинациях с номерами телефонов пользователей

Публикации за 20.12.16

Европейская комиссия обвинила известную социальную сеть Facebook в предоставлении неверной или вводящей в заблуждение информацию о сделке по приобретению мессенджера WhatsApp за $19 млрд.

«В данном конкретном случае предварительное мнение Еврокомиссии заключается в том, что Facebook предоставила нам неверную или вводящую в заблуждение информацию. Теперь у Facebook есть возможность ответить», – приводит «Интерфакс» слова члена Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Напомним, летом 2014 года Facebook заявил, что не сможет обеспечить автоматизированное сопоставление пользовательских учетных записей в соцсети с аккаунтами Whatsapp из-за отсутствия технических возможностей для осуществления такой операции.

Однако в августе 2016 года условия работы с Whatsapp были обновлены, и в них описывалась возможность привязки телефонных номеров пользователей к учетным записям в Facebook в целях улучшения качества обслуживания. Еврокомиссия сделала вывод, что техническая возможность такой привязки могла существовать и в 2014 году.

Как уточняют «Ведомости», Вестагер также обратила внимание, что компании, приобретающие другие компании, обязаны предоставлять комиссии полную и корректную информацию – от этого зависит позиция регулятора по конкретным сделкам, Facebook же, по ее словам, предоставила вводящую в заблуждение информацию при покупке WhatsApp.

Если претензии Еврокомиссии будут признаны обоснованными, Facebook придется выплатить значительный штраф – до 1% выручки, что составляет примерно $125 млн.

Стоит отметить, что в настоящий момент Facebook может использовать номер телефона пользователя WhatsApp и делиться ими с рекламодателями. Копания WhatsApp сообщала, что в случае объединения телефонного номера с базой социальной сети Facebook сможет «предложить более точные рекомендации друзей и показ соответствующих объявлений». При этом пользователь WhatsApp мог отказаться от объединения его данных с профилем в Facebook в течение 30 дней с момента начала объединения баз.

Москва, Мария Вяткина

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