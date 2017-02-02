Золотовалютные резервы России приближаются к круглой цифре – $400 млрд

Публикации за 02.02.17

Объем международных резервов России увеличился за неделю на $6,6 млрд и приблизился к «круглой» отметке в $400 млрд. Как говорится в сообщении Банка России, по состоянию на 27 января сумма денежных запасов страны составила $392,5 млрд.

Регулятор пояснил, что это произошло вследствие однонаправленного воздействия положительной переоценки, поступлений средств в иностранной валюте от банков-резидентов и монетизации золота.

Стоит отметить, что значительная часть валютных запасов остается в США – по состоянию на ноябрь 2016 года в долговые бумаги российскими денежными властями вложено $86,6 млрд.

Примечательно, что внешний долг России по итогам 2016 года, по предварительной оценке Центробанка РФ, составил в $518,7 млрд, несмотря на значительные выплаты западным кредиторам в последние 12 месяцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.17

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