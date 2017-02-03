Россия перестает быть центром притяжения для стран СНГ / На постсоветском пространстве назревают новые дезинтеграционные процессы

Публикации за 03.02.17

Приоритет национальных интересов в странах постсоветского пространства, а также экономические проблемы России ставят под вопрос дальнейшее существование Содружества независимых государств (СНГ). Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали эксперты на пресс-конференции в Москве.

Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев считает, что в скором времени на постсоветском пространстве произойдут серьезные изменения.

«Основанием для этого является несколько позиций: прежде всего, возрастающая роль угроз за пределами нашей страны и постсоветского пространства, ситуации в США, на Ближнем Востоке и на наших границах, я имею в виду конфликт на Украине», – сказал эксперт.

Он согласился, что каждое государство ставит во главу угла собственные интересы и строит внешнюю политику, исходя из приоритета своей национальной безопасности и экономической целесообразности.

«Но ситуация, которая развивается сейчас на просторах постсоветского Содружества, у меня вызывает опасения», – обратил внимание Гусев.

«Складывается ощущение, что санкции, которые действуют в отношении нашей страны – это санкции не прямого действия, они ничтожны для нашей экономики. Они действуют в рамках косвенного влияния. Санкции и беспредельное падение цен на углеводородное сырье поставили перед нами колоссальнейшую проблему: мы уже не можем помогать так, как помогали ранее странам постсоветского Содружества», – пояснил эксперт.

С его точки зрения, последствия такого экономического ослабления России чувствуются уже в отношениях с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном и Молдавией.

«Этот тренд, в результате которого Молдова подписывает соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Организация контрольно-пропускных пунктов на границе Союзного государства России и Белоруссии, открытые визы для 80 стран, которые ввели белорусские руководители – все это усложняет наши отношения», – подчеркнул эксперт.

Как полагает доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин, раскол в отношениях России с бывшими союзными республиками является следствием «общего тренда антиглобализма».

«Мы уже сейчас видим противоречия между интеграционным и национальным подходом и невозможностью их состыковать. Общий тренд антиглобализма несомненно затронет наш регион, и оценивать его однозначно с точки зрения позитива я бы не стал», – сказал Гущин.

Гусев со своей стороны напомнил о документе 1962 года, который был разработан американскими спецслужбами по распоряжению президента США Джона Кеннеди. Тогда был представлен план по уничтожению СССР без военных действий, а первым его пунктом было «доказать советским республикам того, что жить отдельно – выгодно».

Председатель Евразийской экспертной сети Болат Байкадамов, также выступавший на пресс-конференции, отметил, что оживление национальной политики государств-членов СНГ – не что иное как «результат того, что произошло со стержневой страной – Российской Федерацией».

«Изначально у нас к России было исключительное доверие. Но она эволюционировала в сторону сдержанного демократического государства с усилением роли самого государства с ослаблением либеральных принципов в экономике. Это интеграционная политика, которую Россия проводила, все больше наполнялась действиями по созданию из экономических объединений – государственных объединений. По крайне мере стремление к этому было», – сказал Байкадамов.

Он подчеркнул, что бывшие страны Советского союза хотят честную интеграцию, диалог на равных и без доминанты России, и добавил, что интерес стран СНГ к сотрудничеству с другими государствами вне Содружества естественен – это новый мир и новые возможности.

Эксперты выразили общее мнение, что СНГ далеко не всегда позволяет странам на постсоветском пространстве продуктивно взаимодействовать друг с другом.

«Как только создалось СНГ, политики начали говорить о том, что это механизм бракоразводного процесса. Коль скоро он наделен этой функцией, никогда он во всю не заработает. Он работает по вызову, когда нужно что-то решить, потушить», – считает советник Бакинского международного центра мультикультуризма, политолог Тофик Аббасов.

Гусев согласился, что отнюдь не СНГ является той площадкой, которая в будущем объединит дружественные страны. «Идеальным вариантом для нашей интеграции является Евразийский союз – то есть трансформация Евразийского экономического сообщества в полноценный политический, военный, экономический, гуманитарный, социальный союз», – высказал мнение Гусев и добавил, что это может произойти не ранее 2025 года.

Москва, Мария Вяткина

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