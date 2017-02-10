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Публикации за 10.02.17

Банк России увидел «светлое будущее»

Банк России увидел «светлое будущее»

Экономическая активность в России показывает все более уверенную положительную динамику. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в сообщении Центробанка РФ.

«Пересмотренные Росстатом данные по ВВП, а также краткосрочные макроэкономические показатели и опросные данные говорят о превосходящем ожидания росте экономики», – отмечается в очередном выпуске «О чем говорят тренды», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России (ДИП).

Согласно обновленным оценкам ДИП рост ВВП во II квартале может ускориться до 0,5-0,6% (квартал к кварталу с устранением сезонности). На существенное улучшение экономической динамики указывают январские индексы деловой активности PMI, которые зафиксировали максимальное за последние почти шесть лет улучшение рыночной конъюнктуры.

Инфляция продолжает замедление в соответствии с прогнозом Банка России, получая поддержку в том числе от укрепления рубля. Снижение ожиданий финансовых аналитиков по росту цен в конце 2017 года говорит о продолжающемся росте доверия к антиинфляционной политике Банка России. Тем не менее инфляционное давление пока остается на повышенном уровне, отмечают авторы бюллетеня.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.02.17

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