Европа настроена на сохранение антироссийских санкций

Публикации за 11.02.17

Европейский союз настроен сохранить антироссийские санкции. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По ее словам, ограничительные меры против Москвы для ЕС не являются лишь политикой.

«Я думаю, европейцы продолжат оставаться едиными по этому вопросу. Не знаю, будут ли едиными американцы, но европейцы будут», – сказала Могерини, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Я думаю, что это ключевой вопрос и для конгресса (США)», – заявила глава дипломатии ЕС (цитата по РИА «Новости»).

«Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд) Трамп звонил президенту (России Владимиру) Путину», – добавила Могерини.

Она отметила, что считает этот вопрос важным не только для европейцев. При этом она обратила внимание, что санкции в отношении России для ЕС не являются политической самоцелью, но инструментом давления в урегулировании кризиса на Украине.

«Я хочу прояснить, санкции для нас не являются лишь политикой. Для нас это инструмент давления и достижения результата. И результат для нас состоит не в том, чтобы поддерживать санкции, для нас результат заключается в урегулировании конфликта на Украине», – сказала Могерини.

Между тем в России эти заявления восприняли со скептицизмом. «Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции – в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», – прокомментировал ситуацию член Совета Федерации, бывший глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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