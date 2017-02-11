NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.02.17

Европа настроена на сохранение антироссийских санкций

Европа настроена на сохранение антироссийских санкций

Европейский союз настроен сохранить антироссийские санкции. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По ее словам, ограничительные меры против Москвы для ЕС не являются лишь политикой.

«Я думаю, европейцы продолжат оставаться едиными по этому вопросу. Не знаю, будут ли едиными американцы, но европейцы будут», – сказала Могерини, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Я думаю, что это ключевой вопрос и для конгресса (США)», – заявила глава дипломатии ЕС (цитата по РИА «Новости»).

«Но я не знаю, продолжит ли это оставаться общей позицией. Как вы не были на моих встречах, я не была в овальном кабинете, когда президент (США Дональд) Трамп звонил президенту (России Владимиру) Путину», – добавила Могерини.

Она отметила, что считает этот вопрос важным не только для европейцев. При этом она обратила внимание, что санкции в отношении России для ЕС не являются политической самоцелью, но инструментом давления в урегулировании кризиса на Украине.

«Я хочу прояснить, санкции для нас не являются лишь политикой. Для нас это инструмент давления и достижения результата. И результат для нас состоит не в том, чтобы поддерживать санкции, для нас результат заключается в урегулировании конфликта на Украине», – сказала Могерини.

Между тем в России эти заявления восприняли со скептицизмом. «Могерини заявила, что не уверена в решимости США сохранять санкции – в отличие от ЕС. Но и ЕС не железобетонный альянс: трещины неизбежны», – прокомментировал ситуацию член Совета Федерации, бывший глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

Вашингтон. Другие новости 10.02.17

Ученые выяснили, кто переживет Апокалипсис на Земле. / Украина «перезагрузит» отношения России и Белоруссии. Политолог Денис Денисов о противоречиях Москвы и Минска. / Биржевой курс евро опустился почти до 62 рублей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ /

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter