Ослабление рубля приостановилось: доллар и евро «зависли» / Спекулянты ждут новых сигналов от властей

Публикации за 16.02.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь незначительно дешевеют по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара вновь опускается к отметке в 57 рублей, евро колеблется чуть ниже уровня в 61 рубль.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии средневзвешенный курс доллара, на основе которого на это время назначается официальный курс, составил 57,1507 рубля, что почти на 40 копеек выше, чем накануне. В то же время курс евро колеблется в районе отметки 60,75 рубля, что почти на 70 копеек больше официального курса на сегодня.

Напомним, официальный курс доллара сегодня составляет 56,7719 рубля, евро – 60,0249.

Как сообщал «Новый День», накануне рубль приостановил резкое укрепление после новостей о встрече президента РФ Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина, где, как ожидалось, будет обсуждаться курс национальной валюты. Однако в официальных сообщениях после разговора в Кремле эта тема не прозвучала, что оставило валютный рынок в некотором напряжении относительно дальнейших планов властей.

Как отмечают аналитики банка «Зенит», ключевыми для рубля остаются внутренние истории. «В течение дня (накануне) российская валюта заметно снижалась, отыгрывая выраженную обеспокоенность относительного ее стоимости со стороны администрации президента. У денежных властей нелегкая задача: необходимо обеспечить свободное курсообразование на рынке, но при этом не допустить чрезмерного укрепления рубля, которое поставило бы под сомнение выполнение параметров бюджета в текущем году. С учетом притока «горячих» денег, которые привлекает высокий уровень внутренних процентных ставок, сделать это будет непросто», – говорится в обзоре финансистов.

Напомним, в федеральном бюджете на 2017 год заложена цена на нефть на уровне $40 за баррель, а курс доллара – 67,5 рубля за доллар.

Как отмечают эксперты, мотивируя покупки валюты для Минфина, Центробанк говорил также и о цели снижения волатильности рубля. «Однако в условиях непредсказуемых спекуляций carry trade сделать это практически невозможно. Рубль успешно сопротивляется попыткам ослабления, однако вряд ли сможет это делать так же уверенно в среднесрочном периоде», – говорят аналитики.

«Мы оцениваем равновесный уровень курса доллара на уровне 60 рублей, который будет достижим при первом откате вниз нефтяных цен или ужесточении девальвационной риторики со стороны властей», – прогнозируют финансисты.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.17

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