Официальные курсы доллара и евро подросли

Публикации за 16.02.17

Сегодня Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже повысил официальные курсы валют на завтра, 17 февраля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу официальный доллар будет стоить 57,1507 рубля, евро – 60,6540.

Между тем биржевые курсы валют пока находятся на более высоких отметках. К 13:30 мск Московской бирже «американец» продается по 57,21 рубля, «европеец» – 60,82.

Как сообщал «Новый День», накануне рубль приостановил резкое укрепление после новостей о встрече президента РФ Владимира Путина и главы Минэкономразвития Максима Орешкина, где, как ожидалось, будет обсуждаться курс национальной валюты. Однако в официальных сообщениях после разговора в Кремле эта тема не прозвучала, что оставило валютный рынок в некотором напряжении относительно дальнейших планов властей.

Сегодня представители российского правительства продолжили словесные интервенции относительно вреда для отечественной экономики от сильного рубля. Глава министерства сельского хозяйства Александр Ткачев назвал крепкую нацвалюту ударом по сельскому хозяйству и другим секторам экономики, ориентированным на экспорт.

«Доллар 57 (рублей) – это не катастрофа, но это удар по нашей национальной экономике», – сказал он в эфире канала «Россия 24».

Ткачев аргументировал свое мнение тем, что рублевые доходы от экспорта, в том числе зерна, сокращаются.

«Мы получили много зерна и рассчитывали на серьезный экспорт. Мы должны экспортировать излишки, до 40 миллионов тонн, но рубль сегодня укрепился и укрепляется. Это, конечно, для наших экспортных позиций – серьезный минус. Не только для сельского хозяйства, но и для промышленности и других секторов экономики», – подчеркнул Ткачев.

В конце января – в начале февраля сообщалось о планах правительства РФ девальвировать рубль и довести курс доллара до 65 рублей в интересах экспортеров. Однако после решения Банка России оставить ключевую ставку на уровне 10% спекулятивный капитал начал активно покупать отечественную валюту для проведения доходных финансовых операций.

Напомним, в федеральном бюджете на 2017 год заложена курс доллара на уровне 67,5 рубля. В этой ситуации очевидно, что существенные потери несет и госказна.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.17

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