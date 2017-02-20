Зачем Подольску новые парковки среди гор мусора во дворах?

Публикации за 20.02.17

Ужасающее состояние площадок под ТБО в городских дворах Подольска ставит под сомнение эффективность запланированной реализации программы благоустройства придомовых территорий, считает и председатель Комиссии по ЖКХ при Общественной палате Подольска Ольга Дорофеева. Она опубликовала на портале Podolsk.ru материал, в который наглядно демонстрирует кризисную ситуацию.

«Не хочется говорить плохое о родном городе, однако все же приходится», – пишет Дорофеева. По ее словам, она объехала городские дворы, которые были запланированы местными властями к комплексному благоустройству, и пришла в ужас. Член Общественной палаты Подольска считает, что ситуация явно демонстрирует, что начинать благоустройство стоило бы не с парковок или детских площадок, а с площадок для мусорных контейнеров.

По мнению Дорофеевой, именно такое положение вещей стало причиной того, что местной отделение Ассоциации председателей советов МКД в регионе требует внести изменения в акты благоустройства дворов города. В Ассоциации требуют не ограничивать благоустройство новыми детскими площадками, потому как разрушенные и заваленные мусором площадки под ТБО на их фоне все равно не позволяет заявить о том, что двор приведен в порядок.

К своим комментариям автор публикует фото, сделанные на придомовых территориях в нескольких местах города. Стоит признать, ситуация в них действительно удручающая.

Фото с сайта podolsk.ru

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