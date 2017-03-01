Банк России немного приподнял официальные курсы доллара и евро

Публикации за 01.03.17

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России повысил на завтра, 2 марта, официальный курс доллара почти на 41 копейку – до 58,3776 рубля, евро – на 15 копеек до 61,5417 рубля. Однако повышающиеся цены на нефть вновь укрепили отечественную валюту – биржевые курсы «американца» и «европейца» опустились ниже официальных значений ЦБ.

К 13:40 мск на биржевых торгах доллар подешевел до 58,08 рубля, евро – до 61,18.

Поддержкой для отечественной валюты стали повышающиеся нефтяные котировки. «Черное золото» марки Brent дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $56,80 за баррель. Американская нефть марки WTI повышается в стоимости на 0,4% и продается по $54,24 за баррель.

Как отмечают аналитики, после завершения налогового периода у рубля осталось меньше поводов для укрепления, однако цены на нефть, которые продолжают держаться на относительно высоком уровне, что позволяет российской валюте выглядеть неплохо.

«Спекуляции на валютном рынке постепенно утихают: carry trade сейчас не столь активен, что заметно по продолжающемуся росту доходностей на локальном долговом рынке. Нерыночные рычаги поддержки (действия экспортеров в рамках M&A; желание ВЭБа

конвертировать валютный депозит Минфина) сейчас имеют также второстепенное влияние», – говорится в обзоре финансистов банка «Зенит».

Таким образом, отмечают эксперты, рубль лишен драйверов для динамики за исключением нефтяных котировок, поэтому сохранение диапазоне 57 – 59 рублей по курсу доллара в ближайшие дни более вероятно.

Москва, Анастасия Смирнова

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