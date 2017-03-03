Биржевой курс доллара поднялся до 59 рублей

Публикации за 03.03.17

Сегодня американская и европейская валюты заметно подорожали по отношению к российскому рублю на фоне упавших цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара поднялся до 59 рублей, евро – выше 62. Аналитики отмечают, что отечественная валюта вновь «прикована» к котировкам «черного золота».

К 10:40 мск доллар поднялся до 58,99 рубля, а максимальная сделка была совершена на уровне 59,01 рубля. В то же время евро продавался по 62,08 рубля, тогда как в ходе торгов курс «европейца» достигал 62,10 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,4067 рубля, евро – 61,5198.

Валютные торги проходят на фоне заметно снизившихся накануне нефтяных котировок. Сегодня «черное золото» марки Brent продается по $55,39 за баррель. Американская нефть марки WTI – по $52,86.

Как отмечают аналитики, рубль вновь прикован к динамике нефтяных котировок, поскольку более важных драйверов у него попросту нет. «Налоговый период завершен, денежные власти спокойно реагируют на текущие обменные курсы, активная фаза очередной волны carry trade на фоне резко изменившихся ожиданий по мартовскому заседанию ФРС, похоже, миновала. Все это заставляет рубль вернуться к более тесной корреляции с динамикой нефтяных цен», – говорится в обзоре финансистов банка «Зенит».

Эксперты обратили внимание, что сырьевые рынки в целом находятся под давлением со стороны укрепляющегося доллара. Нефтяные цены снижаются также после данных о росте запасов в США, а также на опасениях по поводу данных об увеличении числа буровых установок, которые будут опубликованы сегодня.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 03.03.17

Рынок ипотеки в России в январе рухнул на 18%. / Титов набивается в преемники Путина. Эксперты прогнозируют обострение борьбы элит. / Федеральный центр СПИД может остаться без лекарств. Его нет в списках закупок Минздрава. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»