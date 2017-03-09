Биржевые курсы доллара и евро выросли на подешевевшей нефти

Публикации за 09.03.17

Сегодня утром после открытия торгов на Московской бирже американская и европейская валюты подорожали по отношению к российскому рублю на фоне вчерашнего падения нефтяных котировок. Курс доллара взлетел к уровню в 59 рублей, евро достиг отметки 62 рубля.

К 10:10 мск биржевой курс доллара находится на отметке 58,74 рубля, хотя первые сделки достигали уровня 58,97 рубля за единицу американской валюты. В то же время евро продается по 61,92 рубля, а максимальная сделка была совершена по 62,12.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,2630 рубля, евро – 61,7063.

На ход сегодняшних валютных торгов повляло вчерашнее резкое снижение мировых цен на нефть. Накануне «черное золото» марки Brent подешевело на $2,81 (5,03%) до $53,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI рухнули на $2,86 (5,38%) до $50,28 за баррель. Сегодня стоимость «черного золота» слабо повышается.

Между тем, как считает Майкл Маккарти из CMC Markets, рост цен на нефть в четверг может носить кратковременный характер. «Среди факторов (довлеющих над котировками) – укрепление доллара на фоне (ожиданий) повышения ставок ФРС», – сказал Маккарти, слова которого цитирует Reuters.

Как отмечают аналитики, на стороне нефти – сокращение добычи Организации стран-эспортеров нефти (ОПЕК) и не входящими в картель государствами, включая Россию, договорившимися о снижении производства примерно на 1,8 млн баррелей в сутки в первой половине 2017 года.

Между тем, эффект ограничений ОПЕК+ нивелирует рост запасов сырья в США, которые за последнюю неделю, завершившуюся 3 марта, увеличились сразу на 8,2 млн баррелей до 528,39 млн баррелей, тогда как аналитики предрекали увеличение лишь на 2 млн.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 09.03.17

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