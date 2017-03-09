Нефть упала в цене почти до $52 за баррель: рубль почувствовал слабость

Публикации за 09.03.17

Сегодня во второй половине дня американская и европейская валюта заметно подешевели по отношению к российскому рублю на фоне возобновившегося падения нефтяных котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже доллар закрепился выше уровня в 59 рублей, евро поднялся до 62,5 рубля.

К 14:50 мск «американец» продавался на бирже по 59,21 рубля, «европеец» – по 62,53. Однако официальные курсы валют на завтра, 10 марта, будут ниже этих значений. Банк России установил курс доллара на уровне 58,8318 рубля, евро – 61,9911.

Ослабление российской валюты произошло после возобновившегося падения нефтяных котировок. В частности, «черное золото» марки Brent подешевело сегодня почти на 1,5% до $52,26 за баррель. В то же время американская нефть марки WTI также торгуется с понижением на 1,7% на отметке $49,42 за баррель.

Стоит отметить, накануне нефтяные котировки рухнули почти на 5%.

Москва, Анастасия Смирнова

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