Официальные курсы евро и доллара выросли / Аналитики ждут дальнейшего ослабления рубля

Публикации за 10.03.17

Сегодня Банк Росси по итогам утренних торгов на Московской бирже заметно повысил на выходные и понедельник официальные курсы американской и европейской валюты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», доллар официально подорожал почти на 39 копеек до 59,2174 рубля, евро – на 75 копеек до 62,7408.

Биржевые курсы валют продолжают колебаться вблизи этих значений. К 12:30 мск доллар продавался по 59,13 рубля, евро – по 62, 76.

Валютные торги проходят на фоне попытки восстановления мировых цен на нефть. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется с повышением на 0,7% на отметке $52,58 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $49,75 за баррель.

Как отмечают аналитики банка «Зенит», нефтяные котировки снижаются, отражая опасения инвесторов в том, что рост запасов и объемов добычи нефти в США нивелирует эффект соглашения ОПЕК+ по выравниванию баланса на рынке.

Кроме того, спрос на риск снижается по на фоне абсолютной уверенности инвесторов в том, что на следующей неделе Федеральная резервная система США повысит базовую процентную ставку.

«Рубль выглядит немного дорогим относительно нефтяных котировок, если ориентироваться на рублёвую цену барреля. В то же время, паники на валютном рынке не наблюдается, участники рынка даже с определенным запозданием корректируют курс рубля в соответствии с поведением основного ориентира. На наш взгляд, адекватный курс доллара в ближайшие дни составит 60 рублей», – говорится в обзоре.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.03.17

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