Еще полгода: ЕС продлил антироссийские санкции

Публикации за 13.03.17

Европейский союз продлил антироссийские санкции в «защиту» киевских властей еще на полгода – до 15 сентября – против граждан и предприятий РФ, которые «ответственны» за подрыв территориальной целостности Украины. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

В настоящее время в санкционном списке остаются 150 человек и 37 юридических лиц. Ограничения направлены против таких предприятий, как Керченский и Севастопольский морские порты, «Массандра», «Алмаз-Антей», а также ряда бизнесменов, сенаторов, депутатов и других государственных деятелей России, в том числе руководителей Крыма. Ограничения предполагают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС.

Этот санкционный список является одним из трех пакета ограничительных мер, предпринятых Евросоюзом в отношении России в 2014 году. Кроме этого, действуют также секторальные ограничения в области экономики, а также используются штрафные меры в отношении Крыма.

Брюссель, Анастасия Смирнова

Брюссель. Другие новости 13.03.17

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