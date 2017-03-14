Рубль отклонился от «фундамента»: доллар и евро вновь подешевели

Публикации за 14.03.17

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже американская и европейская валюты задержались ниже официальных курсов, установленных на сегодня, несмотря на низкий уровень нефтяных котировок. На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара с расчетами завтра составил 58,9540 рубля, евро торговался вблизи отметки 62,80.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,1327 рубля, евро – 63,2661.

Укрепление рубля вновь произошло вопреки снижению нефтяных котировок, которые в течение утра колебались вблизи вчерашних уровней, которые способствовали ослаблению отечественной валюты. «Черное золото» марки Brent продается сейчас по $51,51 за баррель, американская нефть марки WTI торгуется на отметке $48,53 за баррель.

Как считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, давление на нефтяные цены, которые заметно упали за последнюю неделю, оказывают неопределенность дальнейших действий ОПЕК и рост добычи «черного золота» в США, передает «ПРАЙМ».

По словам Орешкина, в Минэкономразвития никогда не ожидали, что цены на уровне $55 за баррель задержатся очень надолго. Отвечая на вопрос, насколько министерство повысит прогноз по среднегодовой цене на нефть в 2017 году, министр отметил, что оценка будет зависеть, в том числе, от ситуации с ценами в первом квартале.

Комментируя ситуацию с курсом рубля, Орешкин отметил, что национальная валюта отклонилась от фундаментальных значений.

Напомним, базовый прогноз министерства экономического развития по среднегодовому курсу составляет 67,5 рубля при цене нефти в $40 за баррель.

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе, потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», – сказал министр.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.03.17

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