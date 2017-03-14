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Публикации за 14.03.17

Цены на нефть устремились $50: биржевые курсы доллара и евро заметно выросли

Цены на нефть устремились $50: биржевые курсы доллара и евро заметно выросли

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть возобновили активное снижение и потянули за собой вниз российскую валюту. Как передает корреспондент РИА «Новый День», биржевой курс доллара подскочил до 59,40 рубля, евро снова поднялся выше отметки в 63 рубля.

К 16:20 мск американская валюта подорожала на бирже до 59,47 рубля, европейская – до 63,23. Между тем при сохранении этой тенденции официальные курсы валют на завтра, 15 марта, останутся ниже этих значений. Банк Росси по итогам утренних биржевых торгов установил курс доллара на уровне 58,9540 рубля, евро – 62,7447.

К настоящему моменту стоимость «черного золота» марки Brent опустилась более чем на 1% до $50,65 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $47,63 (-1,6%).

Как сообщал «Новый День», профессор Гарвардского университета Леонардо Моджери, который считается одним из самых авторитетных экспертов нефтегазового рынка, предсказавший резкий обвал цен на «черное золото» в 2012 году, предупредил, что снова есть перспектива того, что рынок движется к «существенному падению».

Согласно оценке итальянского эксперта, с октября прошлого по январь текущего года добыча нефти и газового конденсата в мире резко выросла и составила примерно 99,5 млн баррелей на начало января при ежедневном спросе в 97 млн баррелей в первом квартале. Таким образом о достижении баланса спроса и предложения на рынке «черного золота» речи быть не может.

Москва, Анастасия Смирнова

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