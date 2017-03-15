Нефть подросла: евро опустился ниже 63 рублей

Публикации за 15.03.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь дешевеют по отношению к российскому рублю на фоне повышения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс доллара снижается к отметке 59 рублей, евро стал дешевле 63 рублей.

К 10:10 мск биржевой курс американской валюты снизился до 59,16 рубля, европейской – до 62,87. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,9540 рубля, евро – 62,7447.

Валютные торги проходят на фоне повышения мировых цен на нефть, которые накануне опускались ниже $51 за баррель. Сегодня «черное золото» марки Brent торгуется с повышением на 1,2% на уровне $51,54 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $48,43 (+1,5%).

Нефтяные котировки развернулись к росту благодаря неожиданному снижению запасов сырья в США и положительной оценке Goldman Sachs приверженности ОПЕК пакту о сокращении добычи, отмечает Reuters.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 531 тысячу баррелей до 529,1 млн за неделю, завершившуюся 10 марта, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,7 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов снизились сильнее прогнозов. Официальная статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет сегодня в 17:30 мск.

Рынок также позитивно воспринял оценку одного из крупнейших американских инвестиционных банков – Goldman Sachs о приверженности ОПЕК пакту о сокращении добычи. По мнению аналитиков, баланс на мировом рынке продолжает восстанавливаться, и в следующем квартале спрос на нефть, наконец, превысит предложение.

Между тем, согласно оценке профессора Гарвардского университета Леонардо Моджери, который считается одним из самых авторитетных экспертов нефтегазового рынка, предсказавший резкий обвал цен на «черное золото» в 2012 году, в настоящее время есть перспектива того, что нефтяной рынок движется к «существенному падению».

Итальянский эксперт обратил внимание, что с октября прошлого по январь текущего года добыча нефти и газового конденсата в мире резко выросла и составила примерно 99,5 млн баррелей на начало января при ежедневном спросе в 97 млн баррелей в первом квартале. Таким образом о достижении баланса спроса и предложения на рынке «черного золота» речи быть не может.

Москва, Анастасия Смирнова

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